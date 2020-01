Adventure Sync misst Schritte in Harry Potter: Wizards Unite auf magische Art und Weise

Harry Potter: Wizards Unite wird eine Funktion namens Adventure Sync erhalten, die die eine oder der andere vielleicht bereits aus Pokémon Go kennt. Dank eines neuen Updates ist die App in der Lage unsere Schritte zu zählen, selbst wenn die Anwendung derzeit geschlossen ist. Synchronisationsgrundlage sind die gemessenen Daten von Apple Health und Google Fit, diese Schnittstelle müsst ihr also zuerst bewilligen. Um von dieser Neuerung direkt Gebrauch zu machen, hat Niantic die Obergrenze von Portkeys, die ihr gleichzeitig mit euch herumtragen könnt, auf zehn erhöht. Seit kurzem unterscheidet sich übrigens die Artworks der Portkeys, abhängig von ihrem Typen (2, 5, 10 Kilometer).

