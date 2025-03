Advance Wars Challenger Warside erscheint am 14. April

Abgesehen vom Remake von 2023 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp hat Nintendo seltsamerweise kein Interesse an seiner geliebten Strategieserie, obwohl sie perfekt für die Switch passen würde. Glücklicherweise haben andere die Fackel übernommen und bieten Spiele an, die deutlich an die klassische Intelligent Systems -Franchise erinnern.

Das vielleicht interessanteste davon ist Warside, das von der in Großbritannien ansässigen Firma Lavabird entwickelt wurde. Sie beschreiben ihr Spiel so:

"Betritt das Schlachtfeld mit Warside, einer modernen Iteration der klassischen rundenbasierten Taktikformel. Erlebe eine epische Kampagne im Story-Modus. Wähle zwischen legendären Kommandanten, jeder mit einzigartigen Spielstilen und verheerenden Kampfkräften. Meistere das Schlachtfeld mit einer Vielzahl von Geländen und Einheiten. Alles wird mit wunderschöner Pixelkunst zum Leben erweckt.

"Wähle deinen Kommandanten, sammle deine Truppen und kämpfe dich zum Sieg."

Es werden über 30 Einheitentypen sowie 14 spielbare Kommandeure, eine Einzelspielerkampagne und Multiplayer-Unterstützung versprochen. Jetzt verrät ein neuer Trailer - den ihr euch unten ansehen könnt - dass es am 14. April für PC erscheinen wird, gefolgt von Versionen auf PlayStation, Switch und Xbox.