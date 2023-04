Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp hat seine Highlights, scheint aber ein bisschen gemischt zu sein

HQ

Junge, das hat lange auf sich warten lassen. Nachdem zuvor erwartet wurde, dass es Anfang 2022 auf den Markt kommen würde, und dann eine Verzögerung erhielt, weil es zugegebenermaßen kein guter Zeitpunkt war, ein Spiel namens Advance Wars zu veröffentlichen, hat Nintendo entschieden, dass es jetzt die perfekte Gelegenheit ist, das offen gesagt frustrierend überbesetzte Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp in die Hände der Fans Ende April dieses Jahres. Während Sie bis zum 21. April warten müssen, um Ihre strategische Militärkampagne zu beginnen, habe ich mich bereits durch die Geschichte gepflügt und obwohl sie unbestreitbar charmant ist, ist es auch nicht zu leugnen, dass Father Time nicht der freundlichste zu dieser Serie war.

Und ich sage das, weil sich Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp wie ein Spiel anfühlt, das 20 Jahre alt ist. Zugegeben, dies ist ein Remake eines Spiels, das 20 Jahre alt ist, aber wenn man vergleicht, was EA Motive und Capcom mit Dead Space und Resident Evil 4 in letzter Zeit gemacht haben (zwei Spiele, die selbst 15-20 Jahre alt sind), ist der Unterschied in der Remake-Qualität hier Tag und Nacht.

HQ

Das Konzept der Geschichte fordert Sie auf, verschiedene Levels auf einer Kampagnenkarte zu absolvieren, in denen Sie verschiedene Szenarien überwinden, verschiedene kommandierende Offiziere schlagen, verschiedene Einheitentypen verwenden und auf einer Vielzahl von Geländetypen kämpfen müssen, aber all dies fühlt sich in der Praxis sehr veraltet an. Die Gameplay-Mechanik ist extrem rudimentär und hat nicht viel Tiefe, und es fühlt sich an, als ob Advance Wars' Lösung darin besteht, einfach mehr feindliche Einheiten auf dich zu werfen. Es gibt keine wirkliche Skill-Kurve, es geht nur darum, wie man den Verlust der eigenen Truppen am besten kauterisiert, bevor die feindliche KI herausfindet, wie man das Gleiche tut, was sie zugegebenermaßen normalerweise nie tut, weil die KI unglaublich dumm ist und eine strategische Denkweise zu haben scheint: alles in die Luft jagen - mit dem Motto, dass sie alles tun werden, um Ihre Truppen in Schutt und Asche zu legen und nie daran zu denken, sie zu erobern Ihre Basis.

Werbung:

Trotz der Tatsache, dass mich die KI- und Kampfsuite nach 16 Levels (was etwa die Hälfte der Kampagne des ersten Spiels zu sein scheint) nicht wirklich gepackt hat, werde ich die verschiedenen Einheitentypen und wie sie miteinander interagieren, loben. Advance Wars ist am besten, wenn du Boden-, Luft- und Marineeinheiten gleichzeitig auf dem Feld hast, da du hier wirklich anfangen kannst, sie gegeneinander auszuspielen, um einige ernsthafte taktische Manöver durchzuführen. Bringen Sie die Aufklärungseinheit dazu, den Nebel des Krieges zu lichten, während der mittlere Panzer eine Brücke hält, während der Zerstörer Feuer von den Meeren regnen lässt, während der Kampfhubschrauber die feindliche Artillerie abschießt und das U-Boot das feindliche Truppenlandungsboot zerstört und so Ihre Flanke schützt. Es kann gut fließen, wenn es am besten funktioniert. Der Feind wird versuchen, etwas von diesem Kaliber zu tun, aber da du dich immer zuerst bewegst, spielt er immer auf dem hinteren Fuß und hat daher Schwierigkeiten, dich mit klugen strategischen Entscheidungen zu gewinnen.

Das Problem ist jedoch nicht die Truppenvielfalt, sondern vielmehr, dass das Leveldesign so funktioniert, dass man entweder in unglaublich langen Engpass-Patt-Kämpfen stecken bleibt, in denen kein Ende in Sicht zu sein scheint (weil die KI sich weigert, auf andere Weise zu gewinnen, außer die gesamte Armee zu zerstören, was oft nicht daran liegt, dass es Kasernen, Docks und Flughäfen gibt, auf denen man neue Truppeneinheiten hervorbringen kann), oder dass der beste Weg zu gewinnen darin besteht, zu verlieren, sich an feindliche Formationen und Standorte zu erinnern und dann die KI gnadenlos zu schlagen, wenn man das Level neu startet. Es ist weit davon entfernt, ein fesselndes Gameplay zu bieten, aber angesichts des wirklich gleichmäßigen Tempos muss man Wege finden, um der Kurve voraus zu sein, sonst könnte man sich für jeweils eine halbe Stunde in einem Level wiederfinden.

Werbung:

Es gibt marginale Möglichkeiten, das Tempo des Spiels zu erhöhen, einschließlich eines schrecklich integrierten Schnellvorlauf-Buttons, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man sich durch Dialoge, Zwischensequenzen, die Animationen setzen muss, wenn kommandierende Offiziere ihre Spezialfähigkeiten, Angriffe und so weiter einsetzen, was einen großen Teil des Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp Erfahrung sieht nicht, dass du irgendetwas tust. Außerdem ist die Tatsache, dass es keine Zurück-Taste gibt, um eine Aktion zurückzusetzen, wenn Sie versehentlich ein Gerät an der falschen Stelle platziert haben, eine absolute Travestie. Das Beste, was das Spiel bietet, ist die Möglichkeit, den gesamten Zug zurückzusetzen, was einfach nicht die Lösung ist, nach der irgendjemand gefragt hätte.

Während ich euch nicht wirklich viel über die Handlung erzählen konnte, weil Advance Wars außerhalb der einzelnen Ebenen kaum existiert, möchte ich sagen, dass die Charaktere liebevoll gestaltet und mit Persönlichkeit vollgestopft zu sein scheinen. Ihre unbeschwerte und niedliche Herangehensweise an den Krieg ist heutzutage wahrscheinlich nicht der beste Look, aber man erkennt die Besetzung, nachdem man mit ihnen in Kontakt gekommen ist, da jeder heraussticht und sich einzigartig anfühlt.

Ebenso ist der Grafik- und Grafikstil ein Highlight, mit der Mischung aus 3D-Kampfeinheitenmodellen und Leveldesign, abgestimmt auf 2D-Charaktermodelle und Animationen. Es ist eine angenehme Kombination, die mühelos funktioniert.

HQ

Aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass mich Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp bisher nicht gerade umgehauen hat. Es ist nicht die fesselndste oder fesselndste Strategieerfahrung, die ich je gespielt habe, und wenn es keinen ernsthaften Qualitätssprung durch den Rest der Kampagne des ersten Titels oder im zweiten Titel gibt, denke ich, dass dies ein Spiel sein wird, das Schwierigkeiten haben wird, viele wirklich anzuziehen und zu unterhalten, abgesehen von eingefleischten Fans der ursprünglichen Spiele der frühen 2000er Jahre.