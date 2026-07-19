Adrien Rabiot kritisierte "beschämendes Verhalten" einiger seiner Teamkollegen, "es war inakzeptabel"

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Adrien Rabiot, einer der wenigen üblichen Stammspieler, die im WM-Spiel gegen England um die Bronzemedaille in der Startelf standen, das mit einer 4:6-Niederlage für Les Bleus endete, war sehr hart zu seinen Teamkollegen. Obwohl Frankreich in der zweiten Halbzeit fast ein unglaubliches Comeback geschafft hätte, mit 4:3 und 5:4, lag Frankreich in der ersten Halbzeit 0:4 zurück, und selbst wenn der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft nicht viel bedeutet, wäre es dennoch eine schreckliche Demütigung gewesen, wenn es so geendet hätte.

Für Rabiot war das, was Frankreich verurteilte, die Haltung der Spieler. "Wir haben die erste Halbzeit auf eine ziemlich beschämende Weise begonnen. Ich habe Verhalten von einigen Spielern gesehen, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Das ist etwas enttäuschend, denn es war das letzte Spiel, das in diesem Wettbewerb gut abschnitt", sagte Rabiot gegenüber BeIN Sports.

"Nach der Niederlage gegen Spanien gibt es viele Enttäuschungen, aber bis zum Schluss gab es noch Arbeit zu tun, und wir können nicht einfach so schlampig sein", sagte der Mittelfeldspieler vom AC Mailand. "Wir haben in der Halbzeit geredet, uns gegenseitig gesagt, dass wir Stolz zeigen müssen, und in der zweiten Halbzeit war es viel besser, weil manches Verhalten in der ersten Halbzeit inakzeptabel war."

Rabiot erwähnte keine bestimmten Spieler und sagte später, als der scheidende Trainer Didier Deschamps gefragt wurde, dass er nicht mit dem Finger zeigen werde, und übernahm die volle Schuld. "Ich war es, der einen Fehler gemacht hat; Ich hätte von Anfang an andere Entscheidungen treffen sollen."