Adrien Brody spricht über PTBS aus seiner Oscar-prämierten Darstellung in Der Pianist

HQ

Adrien Brody, der gefeierte Schauspieler hinter der Oscar-prämierten Darstellung des Pianisten, hat verraten, welchen emotionalen Tribut die Rolle von ihm gefordert hat. In einem kürzlichen Interview mit Vulture reflektierte Brody über seine extreme Ernährung und die Anstrengungen, die er auf sich nahm, um die Rolle des Holocaust-Überlebenden und Pianisten Władysław Szpilman zu verkörpern. Seine Hingabe an die Figur war so intensiv, dass sie zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führte, eine Nebenwirkung, die seiner Meinung nach von der tiefgreifenden emotionalen und körperlichen Transformation herrührte, die er durchmachte.

Brody erklärte, wie sein Gewichtsverlust und die emotionale Tiefe, die für die Rolle erforderlich war, "eine Tiefe des Verständnisses von Leere und Hunger" eröffneten, die einen bleibenden Eindruck hinterließ. Er erwähnte, dass er mit einer Essstörung und Depressionen zu kämpfen hatte, die noch lange nach den Dreharbeiten anhielten. Seine Kommentare werfen ein Licht auf die dunkle Seite des Method Acting, das oft von Schauspielern verlangt, sich so sehr in ihre Rollen zu vertiefen, dass es ihre geistige und emotionale Gesundheit beeinträchtigt.

Der Schauspieler, der sich einen Namen für sein Engagement in seinem Handwerk gemacht hat, sprach auch über seine früheren Rollen, in denen es um Method Acting ging. Vom Essen von Ameisen in "Wrecked" bis hin zum Tragen einer Zwangsjacke in "The Jacket" hat Brody nie davor zurückgeschreckt, Grenzen zu überschreiten. Trotz seiner Karriererückschläge nach "Der Pianist" bleibt Brody eine respektierte Persönlichkeit in Hollywood, wobei seine jüngste Leistung in "The Brutalist" bereits für Oscar-Begeisterung sorgte. Sein Weg vom Trauma des Pianisten bis zum Erfolg seiner letzten Rolle zeigt, wie weit er gekommen ist, auch wenn die Narben seiner früheren Rolle schwer zu ignorieren sind.

Während Brody sich auf weitere potenzielle Auszeichnungen vorbereitet, glauben Sie, dass der emotionale Tribut seiner früheren Rollen den Preis wert ist? Wären Sie bereit, so weit zu gehen, um Ihre Ziele zu erreichen?