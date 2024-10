Adrien Brody spielt in A24s The Brutalist einen Architekten, der aus dem Nachkriegseuropa flieht Das Drama wird im Dezember in die Kinos kommen.

A24 scheint im Jahr 2024 einen letzten großen Film für uns auf Lager zu haben. Wir können uns auf ein Drama freuen, das diesen Dezember in die Kinos kommt, in dem Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn und andere unter dem Namen The Brutalist bekannt sind. Der Film wird das Leben des Architekten László Toth und seiner Frau Erzsébet erkunden, die Europa nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs verlassen und versuchen, in Amerika ein neues Leben von Grund auf aufzubauen. Inmitten von Nöten und Schwierigkeiten hat sich Toths Leben erheblich verändert, als ein seltsamer und eigenartiger reicher Kunde in sein Leben tritt. The Brutalist wurde von Brady Corbet inszeniert und da er bald in die Kinos kommt, könnt ihr euch den Trailer für den Film unten ansehen. HQ