Adrien Brody hat bei der Oscar-Verleihung einen Weltrekord aufgestellt

Dass die Oscars erst vor kurzem stattfanden, ist wohl niemandem entgangen. Anora dominierte den Abend und gewann fünf Auszeichnungen, darunter Best Picture, Best Director und Best Actress. Es war ein emotionaler Abend für viele, nicht zuletzt für Zoe Saldana, die trotz einiger Kontroversen Best Supporting Actress gewann. Aber auch Adrien Brody, der 22 Jahre nach seinem letzten Sieg wieder auf die Bühne treten und eine Statuette für seine Rolle als László Tóth in The Brutalist entgegennehmen durfte.

Der heute 51-jährige Schauspieler nutzte die Gelegenheit, um sich in einer langen Rede zu bedanken, die ganze fünf Minuten und 40 Sekunden dauerte – ein neuer Weltrekord. Brody ließ sich nicht einmal unterbrechen, als Musik zu spielen begann, die ihn von der Bühne drängen sollte, sondern sagte stattdessen:

"Bitte schalten Sie die Musik aus, ich habe das schon einmal gemacht, danke."

Brody nahm sich einfach Zeit und reflektierte über seinen Werdegang, seinen Migrationshintergrund und die Bedeutung der Rolle, was die Rede zu einem der denkwürdigsten Momente des Abends machte.

Haben Sie die Rede gesehen? Wenn nicht, schauen Sie es sich unten an, wie ABC News berichtet.