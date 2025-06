Adria Arjona von Andor und Dakota Johnson von Materialists führen Splitsville an

Zwei der größten und beliebtesten Schauspielerinnen, die es derzeit gibt, sind Dakota Johnson und Adria Arjona. Das Duo verzeichnet derzeit dank Projekten wie Materialists und Andor große Erfolge. In diesem Sommer werden die beiden die Hauptrollen in dem chaotischen Drama Splitsville von Neon spielen.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Paare, die einige Turbulenzen durchmachen. Wir sehen nämlich, wie Kyle Marvins Carey damit konfrontiert wird, zu erfahren, dass seine Frau Ashley (Arjona) in Wirklichkeit untreu war und sich nun scheiden lassen will, was er seinen Freunden Julie (Johnson) und Paul (Michael Angelo Covino) anvertraut, nur um zu erfahren, dass das Geheimnis ihrer Ehe darin besteht, sie offen und polygam zu halten. Unnötig zu erwähnen, dass dies zu Chaos führt, da Freunde die Grenzen der Intimität überschreiten, während sie versuchen, in turbulenten Zeiten voranzukommen.

Splitsville wird von Covino inszeniert und von Covino und Marvin geschrieben, und wann der Film Premiere haben wird, ist für den 22. August in ausgewählten Kinos geplant, bevor er am 5. September eine große Premiere feiert. Schau dich die Zusammenfassung und den neuesten Trailer unten an.

"Nachdem Ashley (Adria Arjona) die Scheidung beantragt hat, rennt der gutmütige Carey (Kyle Marvin) zu seinen Freunden Julie (Dakota Johnson) und Paul (Michael Angelo Covino), um Unterstützung zu erhalten. Er ist schockiert, als er feststellt, dass das Geheimnis ihres Glücks eine offene Ehe ist, bis Carey die Grenze überschreitet und alle ihre Beziehungen ins Chaos stürzt."