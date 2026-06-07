Adria Arjona tritt in A24s Onslaught mit "einem menschlichen Äquivalent einer wärmesuchenden Rakete" gegenüber.

A24 hat sein Filmportfolio stetig erweitert und geht über den üblichen Bereich preisgünstigerer Dramen hinaus und wagt sich stattdessen Schritt für Schritt in den Bereich epischerer Action.

In den letzten Jahren haben wir Filme wie Civil War und Warfare gesehen, die dieses Werk teilweise ausmachen, und später im Jahr 2026 freuen wir uns auf The Death of Robin Hood sowie auf das sehr chaotische Onslaught.

In diesem Film spielt Adria Arjona die Hauptrolle einer Mutter, die in einem Wohnwagenpark lebt und auf ihre frühere militärische Ausbildung zurückgreifen muss, um alles zu tun, um ihre Tochter vor gewalttätigen und hochwirksam ausgebildeten Mördern zu schützen. Der Haken ist, dass diese Killer nicht einfach durchschnittliche seelenlose Söldner sind, sondern von der Regierung perfektionierte Experimente, die als "menschliches Äquivalent einer wärmesuchenden Rakete" gelten, auch bekannt als "der perfekte Soldat". Es versteht sich von selbst, dass sie keine Fragen stellen, bevor sie ein Ziel ausschalten.

Vor diesem Hintergrund will Onslaught wirklich chaotische und intensive Action bieten, begleitet von Alex Pereira, Drew Starkey, Rebecca Hall, Reginald VelJohnson, Michael Beihn, Eric Wareheim und Dan Stevens. Der Film wurde außerdem von Godzilla vs. Kong und Adam Wingard aus Godzilla X Kong: The New Empire inszeniert. Der Premierentermin ist für den 4. September geplant und unten sieht man einen Trailer zu Onslaught.