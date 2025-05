Adorable Don't Nod-veröffentlichtes Action-RPG The Lonesome Guild erscheint diesen Herbst

HQ

Don't Nod ist nicht nur der Schöpfer vieler beeindruckender erzählerischer Spiele wie Life is Strange, sondern auch ein wachsender Publisher. Das französische Unternehmen hat kürzlich Koira veröffentlicht, davor aber auch Gerda: A Flame in Winter und wird in naher Zukunft The Lonesome Guild zu dieser Liste hinzufügen.

Dies ist ein Einzelspieler-Top-Down-Action-RPG, das von Tiny Bull Studios aus Turin entwickelt wird.Don't Nod Die Idee hinter dem Projekt ist nicht nur die Erkundung und Bekämpfung von Feinden, sondern auch der Aufbau von Freundschaften und Verbindungen, um letztendlich die Beziehungen zu erweitern, um ein Dreamteam zusammenzustellen.

Im Spiel schlüpfst du in die Rolle des Charakters Ghost, eines Geistes ohne Erinnerungen, der in einer Welt gefangen ist, die von Einsamkeit regiert wird. Als Ghost musst du ein Team von Helden zusammenstellen, um das Land zu bereisen und dich gegen einen wachsenden Nebel zu wehren, der alles korrumpiert, was er berührt, und das führt zu herzergreifenden Momenten und spannender Action.

Wir kennen immer noch nicht das genaue Veröffentlichungsdatum für The Lonesome Guild, abgesehen davon, dass es irgendwann im Herbst für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Unten seht ihr einen neuen Trailer für das Spiel.