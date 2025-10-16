Adolescence -Star Stephen Graham lädt Väter auf der ganzen Welt ein, in einem neuen Buch mitzuspielen

HQ

Adolescence eroberte die Welt und insbesondere das Vereinigte Königreich im Sturm, als sie Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde, mit Emmy-prämierten Darbietungen von Hauptdarsteller Stephen Graham und Co-Stars Owen Cooper und Erin Doherty. Jetzt hofft Stephen Graham, dass er die Botschaft, die im Mittelpunkt des Dramas steht, mit einem neuen Buch fortsetzen kann.

Grahams Buch lädt Väter aus der ganzen Welt ein, Briefe an ihre Söhne zu schreiben, in der Hoffnung, toxische Männlichkeit in einer Zeit zu bekämpfen, in der sie in den sozialen Medien weit verbreitet ist. Grahams eigener Brief wird beigefügt sein. "Meine Hoffnung für dieses Buch ist, dass es eine Fortsetzung der Botschaft von Adolescence und ein Werkzeug für Väter sein wird, um mehr Gespräche mit ihren Söhnen zu beginnen", sagte er der BBC.

Einreichungen sind ab sofort bis zum 12. Januar 2026 möglich. "Wir wollen von Männern jeden Alters hören, von Vätern, die zum ersten Mal Vater werden, von abwesenden Vätern, von Vätern, die dort waren, aber nie wirklich da waren, von Vätern, die verloren haben, und von Vätern, die einfach nur einen Weg finden wollen, "Ich liebe dich" zu sagen, um ihren Söhnen zu sagen, was sie ihnen bedeuten, und um offen darüber zu sprechen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. ", sagte Graham.

Das Buch wird voraussichtlich im kommenden Oktober erscheinen.

