Adolescence ist jetzt die drittmeistgesehene englische Serie von Netflix

HQ

Adolescence ist wirklich zum Stadtgespräch geworden, und die Netflix-Dramaserie ist ein äußerst erfolgreiches beliebtes Projekt. Seit ihrem Debüt ist sie stetig immer beliebter geworden, bis zu dem Punkt, an dem sie kürzlich in die Allzeit-Top-10-Charts von Netflix für englischsprachige Serien einstieg und seitdem sogar in rasantem Tempo in der Rangliste nach oben kletterte.

Nachdem die Serie zuvor hinter Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story lag, hat sie diese Serie nun überholt und ist die drittmeistgesehene englische Serie auf dem Streamer bis heute, und sie könnte bald auch die zweite sein. Wir sagen dies, da Adolescence 124,2 Millionen Aufrufe hat, was hinter Stranger Things: Season 4 mit 140,7 Millionen liegt. Das mag zwar nach einer großen Distanz erscheinen, aber Dahmer liegt derzeit bei 115,6 Millionen, was bedeutet, dass Adolescence in der letzten Woche fast 10 Millionen zusätzliche Aufrufe erzielt hat.

Wenn es gelingt, Stranger Things zu überwinden, wird dies das Ausmaß sein, das es erreicht, denn die meistgesehene englische Show ist immer noch die unbezwingbare Wednesday mit 252,1 Millionen Aufrufen.

Es lohnt sich auch, sich daran zu erinnern, dass dies nur die Aufrufe und nicht die angesehenen Stunden berücksichtigt, da die kürzere Dauer von Adolescence bedeutet, dass nur 476,1 Millionen Stunden angesehen werden, was im Vergleich zu Stranger Things ' 1.838 Millionen angesehenen Stunden (ja, fast zwei Milliarden...) verblasst.