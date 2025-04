Adolescence ist eine der größten Netflix-Serien aller Zeiten

Adolescence kam wirklich aus dem Nichts und stieg zu immensen Höhen auf. Die Mundpropaganda rund um diese Serie hat sich eindeutig zu ihren Gunsten ausgewirkt, denn jetzt ist die Dramaserie zu einer der bisher größten englischen Serien von Netflix aufgestiegen.

Laut den Top-10-Charts des Streamers ist Adolescence derzeit die neuntgrößte englische Serie auf dem Streamer und übertrifft die dritte Staffel von Stranger Things und verdrängt sogar die zweite Staffel von Bridgerton aus den Charts.

Sie steht auch kurz davor, auf den siebten Platz aufzusteigen, denn im Moment hat die Serie 96,7 Millionen Aufrufe, was knapp hinter dem achtplatzierten Fool Me Once und dem siebtplatzierten The Night Agent Staffel 1 liegt, die beide 98,2 Millionen Aufrufe haben.

Es ist erwähnenswert, dass in den angesehenen Stunden Adolescence weit hinter vielen dieser Titanen zurückliegt, da die kürzere Laufzeit bedeutet, dass sie derzeit bei 370,7 Millionen geschauten Stunden auf dem Streamer liegt, was der Hälfte des zehntplatzierten Stranger Things Season 3 mit 716,1 Millionen entspricht.

Wie weit kann Adolescence Ihrer Meinung nach in der Rangliste nach oben kommen?