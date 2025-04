Adolescence allen Sekundarschulen im Vereinigten Königreich zur Verfügung gestellt

Vielleicht haben Sie kürzlich Adolescence auf Netflix gesehen, vielleicht nach seinem massiven Debüt und der Resonanz, die sie bisher als eine der Top-Serien des Jahres 2025 gelobt hat. Die Serie ist nicht nur wegen ihrer Qualität in den Schlagzeilen, sondern wird auch als Beispiel und Lernwerkzeug verwendet, um zu zeigen, wie sich Extremismus und Gewalt in das Leben von Jugendlichen während ihrer Schulzeit einschleichen können, etwas, das der britische Premierminister Keir Starmer kürzlich unterstützt hat.

Dies wurde nun erweitert, um Adolescence allen Sekundarschulen in ganz Großbritannien über die Into Film+ -Plattform zur Verfügung zu stellen. Die Idee dahinter ist, dass es genutzt werden kann, um Leitfäden und Ressourcen zu erstellen, die Lehrern, Eltern und Betreuern helfen, heikle Gespräche zu führen, die mit der Handlung der Serie in Verbindung stehen könnten.

Konkret wird uns gesagt: "Ab heute stellen wir Adolescence allen Sekundarschulen in ganz Großbritannien über Into Film+ zur Verfügung.

"Darüber hinaus wird die Wohltätigkeitsorganisation für gesunde Beziehungen Tender Leitfäden und Ressourcen für Lehrer, Eltern und Betreuer erstellen, um die Gespräche rund um die Serie zu führen."

Glaubst du, dass es eine kluge Entscheidung von Netflix ist, die erschütternde Serie als Bildungsinstrument zur Verfügung zu stellen?