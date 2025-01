Adidas und das Formel-1-Team Mercedes unterzeichnen Partnerschaft mit einer neuen Kollektion von Bekleidung, Schuhen und Accessoires

HQ

Adidas ist eine der führenden Schuh- und Sportbekleidungsmarken, die als offizielles Branding mehrerer Sportarten präsent ist. Die Formel 1 gehörte nicht dazu, vielleicht weil das Fahren sehr schneller Autos zwar körperlich sehr anstrengend ist, aber nicht das, was viele Menschen als "sportlich" bezeichnen. Nichtsdestotrotz hat sich das deutsche Unternehmen entschieden, mit einem weiteren deutschen Unternehmen, Mercedes, als offizieller Teampartner zusammenzuarbeiten.

Das Mercedes Formel-1-Team (der vollständige Name bei den restlichen Sponsoren lautet Mercedes-AMG PETRONAS) hat eine mehrjährige Partnerschaft unterzeichnet, die "zwei Ikonen in einer der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt" vereint. Dies wird sich in der Kreation einer neuen Kollektion von Bekleidung, Schuhen und Accessoires für das gesamte Mercedes F1-Team und seine Fans niederschlagen, einschließlich mehrerer limitierter Auflagen, die im Laufe des Jahres geplant sind.

Die Partnerschaft wurde heute bekannt gegeben, während die erste Produktreihe im nächsten Monat vorgestellt wird und auf der Website von Adidas erhältlich sein wird. Er wird wahrscheinlich am 18. Februar bei der Veranstaltung "F1 75 Live" in London zu sehen sein, bevor die Saison 2025 am 16. März offiziell in Australien beginnt.

"Diese Ankündigung stellt daher eine bahnbrechende Zusammenarbeit dar, die neu definieren wird, was Team- und Fanbekleidung in unserem Sport bedeutet", sagte Toto Wolff, Teamchef und Teamchef von Mercedes-AMG Petronas. "Die Formel 1 reitet derzeit auf einer kulturellen Welle, und wir werden darauf aufbauen, um Bekleidung, Schuhe und Accessoires anzubieten, die unsere treue Fangemeinde ansprechen und gleichzeitig ein neues Publikum ansprechen, das unseren Sport und unser Team weiterhin entdeckt", fügte Richard Sanders, CCO, hinzu.