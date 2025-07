AdHoc Studio entwickelt das erste Videospiel von Critical Role

HQ

Fans von Critical Role können jetzt wissen, wer hinter der Entwicklung des ersten offiziellen Videospiels der IP stecken wird, und es ist niemand anderes als AdHoc Studio. Der Entwickler, der sich aus ehemaligen Telltale-Entwicklern und Geschichtenerzählern zusammensetzt, wird das Fantasy-Reich zum Leben erwecken.

Die Partnerschaft wurde in den sozialen Medien bekannt gegeben und zuerst von Variety berichtet. Es begann, als Travis Willingham - CEO und Darsteller von Critical Role - als Synchronsprecher bei AdHoc Studio an deren kommendem Superheldenspiel Dispatch arbeitete (wo seine Frau Laura Bailey ebenfalls mitspielt).

Willingham war von den Fähigkeiten von AdHoc Studio so beeindruckt, dass er sich entschied, eine Partnerschaft für das Spiel Critical Role einzugehen. Ursprünglich als D&D-Kampagne gestartet, hat Critical Role jetzt neben drei Staffeln von The Legend of Vox Machina bei Amazon auch viele Romane über seine Welt geschrieben, und eine weitere Serie, die auf The Mighty Nein basiert, ist in Arbeit.

Wenn man sich Dispatch ansieht, ist es wahrscheinlich, dass das Critical Role-Spiel seinem Gameplay-Stil folgen wird, der sehr erzählerisch ist und dem Spieler wichtige Entscheidungen in Dialogen und Story-Momenten bietet, um seinen eigenen einzigartigen Weg durch sein Abenteuer zu finden. Fans, die sich so etwas wie ein actionlastigeres RPG gewünscht haben, könnten am Ende ein wenig enttäuscht sein, aber andererseits wissen wir nicht, was AdHoc ausheckt, also können wir sie nur kochen lassen.