Adele will ein neues Leben führen und sich "unglaublich lange" von der Musik verabschieden

Wir alle kennen und lieben Adele dank ihres bemerkenswerten Gesangstalents, aber obwohl sie ein Generationsstar ist, ist sie aufgrund einer längeren Residenz in Las Vegas größtenteils nicht so getourt, wie es andere Stars in der Vergangenheit getan haben. Aber das hatte vor kurzem ein Ende, und Adele jettete zu einer Europatournee, die am Wochenende mit einer letzten Show in München endete.

Während dieser Show verriet Adele, was ihre Pläne für die nahe Zukunft sind, und sagte, dass sie "eine Pause braucht" und dass sie plant, die Musik "für eine unglaublich lange Zeit" zu verlassen, um "mein neues Leben zu leben, das ich aufgebaut habe".

Laut Sky News sagte Adele: "Ich habe noch 10 Shows danach, zurück in meiner (Las Vegas) Residency, weil ich früher schlecht war... Also verzögerten sich diese und offensichtlich... (das) sollte... Meine letzte Show.

"Ich bin begeistert, dass es nicht so ist, denn ich habe noch genau fünf Wochen Shows vor mir, weil es wie Wochenenden und solche Sachen sind und 10 Shows zu absolvieren sind.

"Und danach werde ich dich unglaublich lange nicht sehen, und ich werde dich halten... Ich bin mir für die ganze nächste Zeit meiner Pause sehr teuer und werde über diese Shows fantasieren, und über alle Shows, die ich in den letzten drei Jahren gespielt habe.

"Ich behalte sie wirklich, wirklich für immer in meinem Herzen, es war unglaublich, ich brauche einfach eine Pause und ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und ich möchte es jetzt leben, ich möchte mein neues Leben leben, das ich mir aufgebaut habe."

Was glaubst du, wie die Zukunft für Adele bereithält und wann wird sie deiner Meinung nach zurückkehren und auftreten?

