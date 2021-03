Add-On für Mechwarrior 5: Mercenaries angekündigt, weitere Plattformen spielen Ende Mai

You're watching Werben

Ende 2019 erschien Mechwarrior 5: Mercenaries auf dem PC, im Epic Games Store. Die Exklusivität ist bald vorbei, denn wie Enadglobal7 - die Firma hat die Entwickler Piranha Games letztes Jahr gekauft - in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird der Titel in etwa zwei Monaten auf weiteren Plattformen aufschlagen.

Am 27. Mai wird das Actionspiel auf angekündigten Xbox-Konsolen und den beiden PC-Plattformen GOG und Steam erscheinen. Außerdem wurde DLC-Pläne für das Spiel bestätigt, denn am gleichen Tag soll ein Content-Pack namens "Heroes of the Innersphere" veröffentlicht werden. Was uns da erwartet, wissen wir aktuell aber nicht. Die Publisher behaupten weiter, dass der Titel "Hunderttausende Kopien" verkaufen konnte, was wir zum ersten Mal hören.