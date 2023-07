Adam Warlock ist wütend und böse in gelöschter Guardians of the Galaxy Vol. 3 Szene

HQ

Bei der Aufnahme von Filmen werden in der Regel viele Szenen gedreht, die nicht im Endprodukt landen. Glücklicherweise bekommen wir diese oft zu sehen, wenn sie als Extras auf DVD/Blu-ray veröffentlicht werden, oder in diesen Zeiten, in denen sie oft ihren Weg ins Internet finden.

Eine gelöschte Szene mit Adam Warlock (gespielt von Will Poulter) aus Guardians of the Galaxy Vol. 3 hat genau das getan, und es ist ein mürrischer Hexenmeister, der seiner Mutter "poetisch" beschreibt, was er mit den Wächtern machen wird.

Der Clip ist auf Twitter zu finden und steckt voller Humor, für den James Gunn bekannt ist. Wir möchten euch auch vor SPOILER warnen, wenn ihr nichts über die Geschichte wissen wollt!