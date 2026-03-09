Adam Smiths Wealth of Nations feiert das 250-jährige Jubiläum

HQ

Reichtum der Nationen. Erstmals 1776 vom schottischen Philosophen Adam Smith veröffentlicht, untersuchte das Buch, wie Nationen durch Handel, Arbeit und Märkte Wohlstand schaffen, und wurde zu einem der einflussreichsten Wirtschaftstexte aller Zeiten. Heute jährt sie 250 Jahre.

Smith argumentierte, dass offener Handel und Wettbewerb Schlüsselfaktoren für Wohlstand seien, und kritisierte Monopole und protektionistische Zölle, die das Wirtschaftswachstum einschränkten. Seine berühmte Idee der "unsichtbaren Hand" beschrieb, wie Individuen, die ihre eigenen Interessen auf einem Markt verfolgen, unbeabsichtigt zu breiteren sozialen Vorteilen beitragen können – ein Konzept, das später die Theorie der freien Marktwirtschaft prägte.

Doch Smiths Werk betonte auch die sozialen Verantwortlichkeiten des Reichtums und warnte vor extremer Ungleichheit. Wissenschaftler sagen, das Buch bleibe relevant, weil es untersucht, wie Regierungen, Märkte und mächtige Interessen miteinander interagieren. Debatten, die auch heute noch die Diskussionen untermauern.