Adam Scott würde gerne Jerry sehen... Larry... Lenny... dieser Typ bekommt ein Spin-off von Parks and Rec

Parks and Recreation endete vor Jahren, aber für viele bleibt es eine der besten Sitcoms, die in jüngster Zeit die Fernsehbildschirme zierten. Es wird routinemäßig darüber gesprochen, obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass es jemals weitergeht, im Gegensatz zu Community zum Beispiel (was um alles in der Welt ist mit dem Community -Film passiert?), aber es gibt immer noch häufige Fragen darüber, wie es erweitert werden könnte, wenn es so wäre.

Der letzte, dem diese Frage gestellt wird, ist Adam Scott, der vor kurzem für Severance bekannt war, aber zuvor für seine Zeit als Ben Wyatt in Parks and Rec, wo er in einem Auftritt im Entertainment Weekly Podcast verriet, welchen Charakter er gerne in einer Spin-off-Show sehen würde. Unnötig zu erwähnen, dass es Sie überraschen könnte.

Scott erklärte, dass Jerry Gergich die perfekte Person für eine Spin-off-Serie wäre, da Larry Gergich die Hauptserie als Bürgermeister von Pawnee beendete und den lieben alten Garry Gergich in die perfekte Position brachte, um der Star seiner eigenen Serie zu sein.

In voller Länge merkt Scott an: "Wahrscheinlich Jerry [Jim O'Heir]. Ich glaube, als wir die Serie verließen, war er immer noch Bürgermeister von Pawnee. Ich würde gerne sehen, wie das geklappt hat, ob es irgendwelche Skandale gab oder ob er in der Lage war, sein Pulver trocken zu halten und die Stadt so zu führen, wie wir wissen, dass sie geführt werden sollte."

Es ist sicherlich eine interessante Idee, aber sie hat einen großen Fehler; Wie würden Sie für einen Mann mit so vielen Pseudonymen ein solches Spin-off nennen?