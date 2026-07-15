Adam Scott und Robert De Niro sind die Hauptrolle in Netflix s spannender Adaption von The Whisper Man

Der erste vollständige Trailer für Netflix' spannende Adaption von Alex Norths Thrillerroman The Whisper Man ist endlich erschienen, und dieser spannungsgeladene, unter Druck gesetzte und ziemlich beängstigende Film wird in etwa sechs Wochen am 28. August auf der Streaming-Plattform erscheinen.

Unter dem gleichen Namen wie The Whisper Man bekannt, folgt dieser Film einem verzweifelten Vater, der versucht, seinen Sohn vor einem verdrehten Serienmörder zu finden und zu retten, der angeblich lebenslange Haft verbüßen soll. Um diesen Wahnsinnigen zu finden, rekrutiert der Vater seinen eigenen entfernten Vater, einen Ex-Detektiv, der angeblich vor Jahrzehnten den Flüsterer gefasst hat. Nun wetteifeln das Paar und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden gegen die Zeit, um den gestohlenen Sohn zu finden, bevor The Whisper Man ein weiteres Opfer beansprucht.

Unter der Regie von James Ashcroft wird The Whisper Man von Adam Scott angeführt, der den gequälten Vater spielt, während Robert De Niro den Ex-Detektiv spielt und Michelle Monaghan als örtliche Polizistin auftritt. Es ist unklar, wer genau The Whisper Man selbst spielt, aber die Besetzung wird durch Größen wie Hamish Linklater, Michael Keaton, Owen Teague, John Carroll Lynch und weitere verstärkt.

Da das Premierendatum näher rückt, können Sie unten den Trailer und die Zusammenfassung von The Whisper Man sehen.

"Als sein achtjähriger Sohn entführt wird, sucht ein verwitweter Krimiautor seinen entfremdeten Vater, einen pensionierten ehemaligen Polizeidetektiv, um Hilfe zu bekommen, nur um eine Verbindung zu dem jahrzehntealten Fall eines verurteilten Serienmörders namens "The Whisper Man" zu entdecken."