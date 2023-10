Adam Sandler spricht eine ältere Eidechse in Netflix' Leo

Wenn Sie verzweifelt nach mehr Adam Sandler-Inhalten in Ihrem Leben gesucht haben, seit You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah Anfang dieses Jahres debütierte, dann hat Netflix genau das nächsten Monat.

Denn der Streamer hat jetzt den ersten Trailer für einen Animationsfilm namens Leo veröffentlicht, in dem Sandler seine Stimme einer älteren Eidechse leiht, die beginnt, seine Weisheit und Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen, zu nutzen, um einer Gruppe junger Kinder zu helfen, sich im Schulleben zurechtzufinden.

Unnötig zu sagen, dass der Film viel verrückter wird, sobald wir sehen, wie Leo mit allen möglichen Gefahren und Problemen konfrontiert wird, während er die Außenwelt und die umliegende Wildnis Floridas erkundet.

Leo wird am 21. November 2023 auf Netflix debütieren, und Sie können sich den Trailer für den Film unten ansehen.