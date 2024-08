Adam Sandler bekommt ein Netflix-Stand-up-Special

Adam Sandler und Netflix sind heutzutage zwei Erbsen in einer Schote, da sich der Schauspieler und der Streaming-Dienst im Laufe der Jahre für eine Vielzahl von Projekten zusammengetan haben, sei es das diesjährige Spaceman, Leo, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, Murder Mystery 1 & 2, Hustle und Hubie Halloween. Später in diesem Monat wird Sandler wieder auf Netflix zu sehen sein, aber in einem ganz anderen Format.

Der Schauspieler wird in einem Comedy-Special zu sehen sein, das auf der Plattform Adam Sandler: Love You Premiere feiert, wobei es sich um ein Stand-up-Erlebnis unter der Regie von Josh Safdie handelt. Das Special wird am 27. August 2024 debütieren, und Sie können sich den Trailer für das Special unten ansehen.