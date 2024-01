Adam Jensen-Darsteller spricht über die Absage von Deus Ex

HQ

Wir waren alle traurig, als wir hörten, dass Embracer kurzerhand ein Deus Ex-Spiel bei Eidos Montreal aus der Dose genommen hatte, das sich Berichten zufolge seit etwa zwei Jahren in der Entwicklung befand. Nach der offiziellen Bestätigung meldete sich Adam Jensen-Darsteller Elias Toufexis auf Twitter/X zu Wort.

"Wenn sie zwei Jahre lang an einem #DeusEx gearbeitet hätten und mich immer noch nicht kontaktiert hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sowieso keine Jensen-Geschichte war", sagte der Schauspieler. "Ich bin mehr sauer auf all die Leute, die entlassen werden. Diese Industrie ist mit diesem Zeug am Arsch."

Es scheint, als ob Toufexis mehr darum besorgt ist, dass die Leute ihren Job verlieren, als dass er keinen weiteren Jensen-Gig bekommt. Wir hätten ihn gerne wieder als Adam Jensen gesehen, aber es scheint, dass es einfach nicht sein soll.

Der Verlust dieses Deus Ex-Spiels hat viele Fans hart getroffen. Die IP war schon seit einiger Zeit ziemlich tot, aber diese neuesten Nachrichten in Kombination mit einer weiteren Runde von Entlassungen werden uns alles andere als Hoffnung auf eine Rückkehr geben.