Adam Driver verrät, dass er fast in einem neuen Star Wars-Film mitgespielt hätte, der nach "Der Aufstieg Skywalkers" spielt

Adam Driver hatte vielleicht nicht die besten Karten, als es um seine Star Wars-Rolle ging, aber er tat sein Bestes, um sicherzustellen, dass Kylo Rens Schleudertrauma auslösende Reise vom widerwilligen Bösewicht zum Erzschurken zum erlösten Helden zumindest gut gespielt wurde. Vor seinem scheinbaren Tod am Ende von Der Aufstieg Skywalkers beeindruckte Driver Disney, Lucasfilm und viele Fans. Die Idee eines weiteren Films, der sich ausschließlich auf seine Figur konzentriert, klingt also nicht allzu beängstigend.

Wenn überhaupt, hätte es eine aufregende Entwicklung für das Franchise sein können. Im Gespräch mit AP News bestätigte Driver, dass er um das Jahr 2021 herum mit Regisseur Steven Soderbergh über einen neuen Film namens The Hunt for Ben Solo gesprochen hat.

Driver sagte, dass Lucasfilm an Bord war und dass Chefin Kathleen Kennedy sich bei ihr gemeldet hatte, um zurückzukommen, und so wurde ein Drehbuch entworfen. "[Es war] eines der coolsten verdammten Drehbücher, an denen ich je beteiligt war." Sagte Driver.

"Wir brachten es zu Bob Iger und Alan Bergman und sie sagten nein. Sie sahen nicht, wie Ben Solo am Leben war. Und das war's", fuhr er fort. Soderbergh fügte hinzu, dass er "es wirklich genossen hat, den Film in meinem Kopf zu machen. Es tut mir nur leid, dass die Fans es nicht zu sehen bekommen werden."

Nun, es scheint, dass Ben Solo alias Kylo Ren wirklich tot und begraben ist. Obwohl der Schauspieler und Steven Soderbergh versuchen, ihn wiederzubeleben, sieht Disney ihn nicht zurückkommen. Vielleicht eines Tages als Machtgeist.