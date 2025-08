Adam Driver und Scarlett Johansson werden eingesetzt, um Wölfe zu vertreiben

HQ

Audio der Schauspieler Adam Driver und Scarlett Johansson wird vom US-Landwirtschaftsministerium verwendet, um Wölfe davon abzuhalten, Rinder zu töten und Vieh auf Farmen in den USA zu jagen.

Konkret verwendet das USDA die Streitszene aus Marriage Story, Noah Baumbachs Film aus dem Jahr 2019, in dem Driver und Johansson in einen hitzigen Streit geraten, der schnell außer Kontrolle gerät und zu einem schreienden Kampf zwischen dem ehemaligen Ehemann und der ehemaligen Frau führt.

Laut dem Wall Street Journal ist dies nur eines der wenigen Geräusche, die über Lautsprecher abgespielt werden, um Wölfe von den Farmen in den USA zu vertreiben. "Ich brauche die Wölfe, um zu reagieren und zu wissen, dass Menschen böse sind", sagte ein USDA-Bezirksvorsteher.

Diese Praxis ist als "Wolf Hazing" bekannt, und andere Audios enthalten AC/DCs Thunderstruck. Die Drohnen, die die Lautsprecher tragen, haben sich als effektiv erwiesen, denn als sie auf einer Farm in Oregon eingesetzt wurden, auf der in 20 Tagen 11 Kühe getötet wurden, wurden in den nächsten 85 Tagen nur zwei getötet.

Werbung: