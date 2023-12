Adam Driver ist fertig mit Star Wars

Man kann mit mehr als Sicherheit sagen, dass die Sequel-Trilogie der Star Wars-Filme bestenfalls polarisiert. In einer Sache sind sich die meisten Leute jedoch einig: Adam Driver hat einen guten Job gemacht, um mit dem Schnickschnack umzugehen, der ihm als Kylo Ren gegeben wurde.

Auch wenn die Fans seine Leistung mochten oder mehr von Ben Swolo sehen wollen, wie er später genannt wurde, sagt Driver, dass er mit allem, was mit Star Wars zu tun hat, fertig ist. In einer Folge des SmartLess-Podcasts machte Driver deutlich, dass er das Franchise nicht fortsetzen wird.

"Sie machen Sachen, aber nicht mit mir. Ich mache nicht mehr."



Driver sprach im Podcast auch ein wenig über Star Wars als Ganzes und sagte, dass es das einzige Projekt war, für das er jemals unterschrieben hat, bei dem er das Drehbuch nicht lesen konnte. In Anbetracht all der Veränderungen in der Handlung in der Sequel-Trilogie können wir verstehen, warum die Schauspieler nicht frühzeitig einen Blick auf das Drehbuch werfen würden.