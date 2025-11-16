Adam Boyes stellt sich bis 2030 eine gesündere, menschenzentrierte Spieleindustrie vor

HQ

Auf der DevGAMM in Lissabon teilte der ehemalige PlayStation VP und Co-CEO von Iron Galaxy, Adam Boyes, eine optimistische, aber dringende Vision davon, wohin sich die Spieleindustrie entwickeln sollte - und wie sie dorthin gelangen kann. Boyes, der jetzt das Beratungsunternehmen Vivratito leitet, nutzte seinen Workshop "Rally to Recover", um die Teilnehmer dazu zu bringen, sich die Schlagzeilen vorzustellen, die sie im Jahr 2030 lesen wollen, und dann rückwärts zu arbeiten, um sie real werden zu lassen.

"Wir sehen so viele negative Schlagzeilen... Worauf wir uns also wirklich konzentrieren wollen, sind Lösungen", sagte er. Die Übung brachte mutige Ideen hervor wie "Kleine Entwickler sind jetzt die neue Mega-Meta" und "Arbeitsplätze in der Videospielindustrie sind so hoch wie nie zuvor, unabhängig von KI". Boyes sagt, es ging darum, Entwickler, Publisher, Plattformen und Investoren zu zwingen, aus ihren Silos herauszutreten und die Perspektiven der anderen zu verstehen. "Wir denken nicht oft wie andere Menschen... Es war faszinierend zu sehen, wie Teams über den Tellerrand hinausschauen."

Boyes reflektierte auch, wie schnell sich die Branche verändert hat. "Als ich zu PlayStation kam, lagen die digitalen Verkäufe bei etwa 15 %. Als ich ging, waren es etwa 70 %", bemerkte er und verwies auf einen Markt, der jetzt "18.000 Produkte pro Jahr auf Steam" veröffentlicht. Auffindbarkeit, Konnektivität und Zugänglichkeit sind die wahren Schlachtfelder von heute. Und während sich die Indie-Entwicklung einst wie eine Grenze anfühlte, sagt er, dass sie zu einem überfüllten Bereich gereift ist, in dem die Plattformen viel selektiver sein müssen.

Boyes gab den Teilnehmern eine einfache Aufgabe: Wenden Sie sich an jemanden aus der Rolle, die sie spielen sollten – Entwickler, Pädagoge, Investor, Verleger – und sprechen Sie 30 Minuten lang. Wenn die Branche mehr davon tut, glaubt er, dass die hoffnungsvollen Schlagzeilen für 2030 nicht mehr weit entfernt sein könnten.

Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.