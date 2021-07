Ad Infinitum: Horrorspiel aus Berlin meldet sich mit neuem Trailer zurück

Lange Zeit war es still um das 2015 angekündigte, alternativhistorische Horrorspiel Ad Infinitum. Im Rahmen der Nacon Connect präsentierte Entwickler Hekate nun einen neuen Trailer und verriet einen geplanten Release für PC und "Konsolen" im Jahr 2023. Erfahrung sammelten die Hekate-Gründer in den vergangenen Jahren unter anderem durch ihr Mitwirken an Titeln wie The Elderscrolls Online, Wolfenstein: The New Order und State of Mind.

In Ad Infinitum sollt Ihr im Ersten Weltkrieg die "Albträume eines deutschen Soldaten erleben", der "mehreren schaurigen Kreaturen begegnet" und mitten im Schrecken des Krieges "um sein Leben und seinen Verstand kämpft". Das Spiel möchte einen starken Fokus auf Story und Atmosphäre legen und verspricht eine "tragische Familiengeschichte" samt einer "dynamischen Spielwelt, die auf Entscheidungen des Spielers reagiert". Den neuen Trailer (nicht zu verwechseln mit dem 2015er-Trailer) seht Ihr hier: