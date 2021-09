Actraiser Renaissance springt nach 30 Jahren vom SNES auf moderne Geräte

Square Enix kündigte gestern eine Neuauflage des Spiels Actraiser aus dem Jahr 1990 an - Actraiser Renaissance. In Actraiser seid ihr der wiedergeborene Lichtgott, der sich gegen den fiesen Fürst der Dunkelheit Tanzra und dessen Schergen behaupten muss. Das Spiel ist in zwei Segmente aufgeteilt, die sich gegenseitig beeinflussen.

Zum einen gibt es klassische 2D-Sidescroller-Level, in denen Plattforming-Herausforderungen mit Kämpfen gegen die Kreaturen der Unterwelt vermischt werden. Zum anderen erwartet uns eine strategische Management-Komponente, denn wir müssen das Reich Fillmore aus der Vogelperspektive aufbauen und gegen heranstürmende Unholde verteidigen.

Neben der aufgefrischten audiovisuellen Präsentation bieten die Ports auch ein paar inhaltliche Vorzüge. Zum einen gibt es spielerische Neuerungen, da Square Enix sowohl den Strategiepart als auch die Kämpfe aufgepeppt hat. In den Action-Passagen können wir nun Magie einsetzen und unser Himmelsreich lässt sich mit neuen Gebäuden und Funktionen ausstatten. Weitere Bossgegner und ein Wellenabwehrmodus für den Strategiepart sind ebenfalls bestätigt worden.

Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr mittlerweile anpassen und auf euch warten zusätzliche Speichermöglichkeiten (Auto und Quick Save), mit denen ihr euer Spielfortschritt sichert. Darüber hinaus bietet Actraiser Renaissance insgesamt 15 neue Songs, die ihr natürlich auch gegen den originalen SNES-Soundtrack austauschen könnt, falls euch der lieber ist. Das Action-/Aufbaustrategiespiel steht ab sofort zum Preis von 30 Euro auf Nintendo Switch, PS4, PC, iOS und Android zur Verfügung.