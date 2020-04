Activision-CEO unterstützt Angestellte in Corona-Pandemie persönlich

Viele Menschen fürchten sich aktuell vor einer Ansteckung mit COVID-19, gleichzeitig können wir uns durch soziale Isolation (soweit möglich) nicht vollständig von der Außenwelt abkoppeln. Gerade wer in einem großen Unternehmen arbeitet, das nicht ohne weiteres auf das Home-Office umgestellt werden kann, muss derzeit mit einer schwierigen Lage klarkommen. Bei Activision Blizzard dürfen sich Angestellte mit diesen Sorgen und Gedanken nun direkt an den CEO Bobby Kotick wenden, der in einem Rundschreiben etwa 10.000 Mitarbeitern seine private Telefonnummer mitteilte.

In einem Interview mit CNBC sagte der Geschäftsführer: "Vor ungefähr einem Monat haben wir eine E-Mail mit meiner Adresse und meiner Telefonnummer gesendet und wir ermutigen jeden Mitarbeiter, der Bedenken hinsichtlich der medizinischen Behandlung hat, sich direkt an mich zu wenden."

Bisher hätten nur "ein paar Hundert" Mitarbeiter Koticks Angebot wahrgenommen und den Firmenchef kontaktiert, aber es ist zweifellos ein guter Schritt, um dem Personal zu zeigen, dass sich das Unternehmen um seine Mitarbeiter kümmert. Activision Blizzard stellt eigenen Aussagen zufolge außerdem sicher, dass jeder Angestellte medizinisch geschützt ist und wird eigenen Aussagen zufolge dabei in einigen Ländern durch private Ärzte unterstützt. Kotick endet sein Gespräch mit dem Ausblick, dass seine Mitarbeiter die "zusätzliche Investitionen und zusätzliche Aufmerksamkeit schätzen" werden.