Activision wird keine aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen von Modern Warfare- oder Black Ops-Titeln mehr veröffentlichen

Letztes Jahr wurde Call of Duty: Black Ops 6 veröffentlicht, und letzten Monat sahen wir die Premiere von Call of Duty: Black Ops 7. Die Resonanz war jedoch verhalten (und das ist noch milde ausgedrückt) sowohl von den Medien als auch von den Fans, und nun scheint es, als hätten Untersuchungen zu dem, was schiefgelaufen ist, die ersten konkreten Ergebnisse ergeben. Dazu gehört unter anderem, die Entscheidung zu hinterfragen, Spiele in derselben Call of Duty-Familie so nah hintereinander zu veröffentlichen.

Ein Beitrag auf der offiziellen Website der Serie kündigt nun an, dass bedeutende Veränderungen in der Gesamtstrategie im Gange sind, mit einem sehr konkreten Beispiel. Aber sie beginnen damit, sich zu entschuldigen und zu versprechen, es besser zu machen:

"Wir wissen auch, dass für einige von euch die Franchise eure Erwartungen nicht vollständig erfüllt hat. Um ganz klar zu sein: Wir wissen, was Sie erwarten, und können sicher sein, dass wir diese Erwartungen liefern – und zwar übertreffen, wenn wir weitermachen."

Um dies zu erreichen, wird Activision Blizzard aufhören, Call of Duty-Spiele in derselben Unterserie (wie Modern Warfare oder Black Ops) direkt hintereinander zu veröffentlichen. Sie schreiben:

"Wir werden keine aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen von Modern Warfare- oder Black Ops-Spielen mehr machen. Die Gründe sind vielfältig, aber der wichtigste ist, dass wir jedes Jahr ein absolut einzigartiges Erlebnis bieten."

Wir können uns auch auf Veränderungen freuen, die tatsächlich etwas bedeuten, statt auf kleine Gimmicks, die niemand wirklich verlangt hat, auch wenn sie keine Beispiele dafür nennen wollen, was das in der Realität bedeuten könnte:

"Wir werden Innovation vorantreiben, die sinnvoll ist, nicht schrittweise. Auch wenn wir diese Pläne heute nicht teilen, freuen wir uns darauf, dies zu tun, wenn die Zeit reif ist."

Jedes Jahr Spiele derselben Reihe zu veröffentlichen, hat sich als schwieriger erwiesen, als Activision Blizzard erwartet hatte, und es gibt ein paar Titel, die besser hätten sein sollen, und das Gefühl von überhastetem Krieg ist leider nicht ungewöhnlich. Wir drücken die Daumen, dass die Maßnahmen Ergebnisse bringen, und schließen mit einer neuen Generation von Call of Duty-Spielen:

"Wir bauen die nächste Ära von Call of Duty auf, und sie wird genau das liefern, was du willst, zusammen mit einigen Überraschungen, die das Franchise und das Genre voranbringen. Wir freuen uns darauf, Sie willkommen zu heißen, Ihnen zuzuhören und gemeinsam voranzugehen."