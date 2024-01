Activision-Veteranin Johanna Faries zur neuen Chefin von Blizzard ernannt

HQ

Wir gehen davon aus, dass die meisten von euch noch nie von Johanna Faries gehört haben, aber sie ist seit fast sechs Jahren bei Activision Blizzard, hauptsächlich bei Call of Duty (sowohl als Leiterin der eSports-Abteilung als auch als General Manager für die Call of Duty-Reihe). Wir gehen davon aus, dass ihr ab heute noch viel über sie hören werdet, da sie nach dem Weggang von Mike Ybarra in der letzten Woche nun als neue Chefin von Blizzard vorgestellt wurde.

In einem offenen Brief schreibt sie über diese Ehrung:

"Obwohl mein offizieller erster Tag mit euch allen der 5. Februar ist, möchte ich euch sofort wissen lassen, dass es mir eine Ehre ist, nächste Woche in dieser neuen Funktion zu euch zu kommen. Ich tue dies demütig und voller Ehrfurcht vor all dem, wofür Blizzard seit über dreißig Jahren steht und was es der Welt bietet. Der heutige Tag bringt auch gemischte Gefühle mit sich. Der Verlust talentierter Teamkameraden in den letzten Tagen ist schwer zu ertragen mit der immensen Aufregung, die ich empfinde, wenn ich zu Blizzard komme – und auf dem Schwung aufbaut, den ihr für das nächste Kapitel von Blizzard geschaffen habt."

Wir freuen uns darauf, zu sehen, was Faries Expertise Blizzard zu bieten hat und wie sich das ikonische Unternehmen unter ihrer Führung entwickeln wird."