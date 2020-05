Activision verzeichnet Gewinnanstieg bei Mikrotransaktionen

Dass Mikrotransaktionen eine lukrative Einnahmequelle sind, das dürfte mittlerweile niemanden mehr schockieren. In Activision Blizzards letztem Finanzbericht konnte das Unternehmen für das erste Quartal von 2020 (vom 1. Januar bis zum 31. März) einen erneuten Anstieg der Einnahmen aus diesem Geschäftszweig feststellen. Umgerechnet ca. 871,4 Millionen Euro wurden in diesem Zeitraum mit Mikrotransaktionen erzielt, ein Großteil des Geldes stammt aus dem Spiel Call of Duty: Modern Warfare, sowie dessen Warzone-Auskopplung, das erst am 10. März erschien. Im Vergleich dazu hat Activision Blizzard im ersten Quartal 2019 "nur" 723,8 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen erzielt.

Quelle: CharlieIntel.