Activision versteckt merkwürdige Zahlenkombination in Tony-Hawk-Beiträgen

Während der Weihnachtszeit haben die verschiedenen Social-Media-Accounts von Activision all ihren Fans Weihnachtswünsche geschickt und auch die Tony-Hawk-Serie hat einen solchen Beitrag erhalten. Beim genauen Hinsehen bemerkten Spieler, dass vom Publisher die Zahlenkombination "12 < 312" in die Grafik eingearbeitet wurde (links unten auf der Werbetafel). Was dieser Code bedeutet können wir euch nicht sagen, doch wir wissen, dass es sich dabei um ein wiederkehrendes Motiv handelt.

Zu Halloween wurde ein ähnlicher Beitrag geteilt (schaut euch den Baumstamm unten rechts im zweiten Bild genauer an) und nun fragen sich die Fans natürlich, was ihnen Activision damit sagen will. Die jüngste Veröffentlichung in der Tony-Hawk-Reihe ist das Remake der ersten beiden Pro-Skater-Ableger, die Entwickler Vicarious Visions verantwortet haben. Die gehören mittlerweile zu Activision und arbeiten an Call of Duty.

Dieses Foto wurde zu Weihnachten geteilt.