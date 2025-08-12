Activision teilt paranoiaauslösenden Call of Duty: Black Ops 7 Trailer

HQ

Wir werden Call of Duty: Black Ops 7 schon nächste Woche treffen, wenn es richtig enthüllt wird, detaillierter als der Cinematic-Trailer, den wir am Xbox Games Showcase im Juni und am Dienstag, den 19. August, am Gamescom Opening Night Live gesehen haben. Vor diesem Moment hat Activision einen neuen Teaser für das Spiel veröffentlicht, der einen Vorgeschmack darauf geben soll, welche Art von Erfahrung das Spiel bieten wird.

Der neueste Trailer ist ein paranoider Film, der das Bild einer Welt am Rande des Zusammenbruchs und der Verwüstung zeichnet. Aber zum Glück gibt es einen Retter. Hier kommt The Guild ins Spiel, ein Unternehmen, das Robotik einsetzt, um der Menschheit zu helfen und viele der globalen Probleme zu lindern. Klingt positiv, oder? Das scheint die Idee zu sein, aber jeder, der sich mit Black Ops Spielen auskennt, wird wissen, dass es immer mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich erwarten sollten, dass wir uns mit The Guild auseinandersetzen und ihre verdrehten Ziele stoppen, anstatt mit ihnen zu arbeiten...

So oder so, zweifellos werden wir in einer Woche mehr über dieses Unternehmen erfahren, wenn der neueste Blick auf Black Ops 7 eintrifft.