Activision stellt die originalgetreue Nachbildung des Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2 einen Tag vor der Veröffentlichung ein

Wenn Sie sich in letzter Zeit mit Call of Duty beschäftigt haben, haben Sie wahrscheinlich schon von H2M gehört. Es handelt sich um eine Mod, die entwickelt wurde, um die Multiplayer-Inhalte der 2009er Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 auf das aktuelle Remaster von Call of Duty: Modern Warfare zu übertragen.

Die Mod sollte heute, am 16. August, veröffentlicht werden, aber gestern Abend gaben die Entwickler der Mod auf Twitter/X bekannt, dass Activision ihnen eine Unterlassungserklärung geschickt hat.

"Heute haben unsere Teammitglieder eine Unterlassungsverfügung im Namen von Activision Publishing in Bezug auf das H2M-Mod-Projekt erhalten", schrieb das Mod-Team. "Wir kommen dieser Anordnung nach und stellen alle Operationen sofort und dauerhaft ein."

50 neue Karten und neue Anpassungsoptionen für Waffen wären hinzugefügt worden, zusammen mit Kill-Serien aus dem Klassiker von 2009. Activision ist jedoch dafür bekannt, einige großartige Mod-Ideen zu verwerfen, da dies bedeuten würde, dass die Spieler zu einem alten Spiel zurückkehren, wenn sie immer wollen, dass Sie das neueste Call of Duty in die Hand nehmen.

