Activision stellt den Spielplan der Call of Duty League 2025 vor und bestätigt ihn

Kürzlich haben wir über die Gerüchte rund um den Spielplan 2025Call of Duty League berichtet. Jetzt ist Activision endlich auf die Platte getreten und hat den Nebel um den kommenden Wettkampfkalender zerstreut, einschließlich der Bestätigung, dass die Action am Call of Duty: Black Ops 6 gespielt wird (nicht, dass wir daran gezweifelt hätten), dass die Saison im Dezember beginnen wird und dass die Nachsaison für den Sommer geplant ist.

Während Sie den vollständigen Zeitplan für die vier Majors unten sehen können, ist die wichtigste Information, die Sie daraus ziehen können, dass das Toronto Ultra das erste LAN hosten wird, OpTic Texas die Verantwortung für das zweite, Miami Heretics für das dritte und ein unbekanntes Team für das vierte.

Außerdem wissen wir jetzt mit Sicherheit, dass G2 Esports die Minnesota Rokkr übernimmt und dass Team Falcons als Vegas Falcons in die Liga eintritt, zusätzlich zu Cloud9, das New Yorker Franchise Anfang des Jahres übernommen hat.

Obwohl noch kein Datum für den Championship Weekend festgelegt wurde, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass er im Sommer stattfinden wird, wahrscheinlich im Juni, wie es in der Saison 2024 der Fall war.