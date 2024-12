Activision stellt Black Ops 6-Stimmen inmitten des SAG-AFTRA-Streiks wieder her

HQ

Activision hat bestätigt, dass es mehrere Synchronsprecher in Call of Duty: Black Ops 6 ausgetauscht hat, nachdem Fans bemerkt haben, dass einige beliebte Charaktere im Zombies-Modus jetzt anders klingen. Diese Änderung erfolgt im Zuge des anhaltenden SAG-AFTRA-Streiks, der die Sprachausgabe in der gesamten Spieleindustrie gestört hat. Schlüsselfiguren wie William Peck und Samantha Maxis, die zuvor von Zeke Alton und Julie Nathanson gesprochen wurden, erhalten jetzt neue, nicht im Abspann aufgeführte Stimmen.

In einer Erklärung an Game Developer bestätigte Activision die Neubesetzung und drückte Respekt für die persönlichen Entscheidungen der beteiligten Akteure aus. Das Unternehmen verzichtete darauf, sich weiter zu den laufenden SAG-AFTRA-Verhandlungen zu äußern, blieb aber zuversichtlich, dass es bald zu einer fairen Lösung kommen werde. Der Streik, der im Juli 2024 begann, drehte sich um Themen wie den Einsatz von generativer KI zur Nachbildung von Sprachdarbietungen, ein großer Knackpunkt im Streit zwischen Schauspielern und Spielefirmen.

Während sich der Streik hinzieht, behalten die Fans weitere Änderungen an Black Ops 6 genau im Auge, wobei einige Activision bereits beschuldigen, KI-generierte Inhalte für die Grafik des Spiels zu verwenden.

Was denkst du über den Einsatz von KI in Spielen und ihre Auswirkungen auf Synchronsprecher? Sollten Unternehmen wie Activision dem Schutz der Rechte der Darsteller Vorrang vor dem technologischen Fortschritt einräumen?