Activision sperrt Black Ops 7 Cheater innerhalb von 30 Minuten

HQ

Wie gestern berichtet, hatte die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 nicht den reibungslosesten Start, da sie innerhalb weniger Stunden nach dem Start von Cheatern überrannt wurde. Activision sagt jedoch, dass es jetzt gelungen ist, die meisten dieser Personen innerhalb von nur 30 Minuten nach dem Einloggen zu sperren. Nach Angaben des Unternehmens werden 97 % aller entdeckten Betrüger sofort aus dem System entfernt – und weniger als 1 % schaffen es sogar in ein einziges Match, bevor sie rausgeworfen werden.

Die Hauptwaffe von Activision in diesem Kampf heißt Ricochet – das hauseigene Anti-Cheat-System des Publishers, das kürzlich mit automatisierten Überprüfungen, TPM 2.0-Verifizierung und anderen Sicherheitsmaßnahmen aktualisiert wurde, um nicht autorisierte Aktivitäten blitzschnell zu identifizieren und zu entfernen.

Darüber hinaus behauptet Activision, mehr als 40 Organisationen geschlossen zu haben, die Cheat-Software entwickeln, verkaufen oder vertreiben. Diese Bemühungen, so das Unternehmen, werden sich bis zur vollständigen Veröffentlichung von Black Ops 7 intensivieren.

Spielst du Black Ops 7 – und hast du selbst Cheater bemerkt?