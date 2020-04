Activision rechnet mit 50.000 Betrügern aus Call of Duty: Warzone ab

Ego-Shooter ziehen Cheater magisch an, das mussten bereits alle größeren Entwickler feststellen. Vor allem die heißen Battle-Royale-Games haben eigentlich ständig mit Betrügern zu kämpfen, weshalb die jeweiligen Studios in der Bredouille stecken, um den fairen Spielern den Spielspaß nicht zu verderben. Infinity Ward war bisher bei diesem Thema sehr zurückhaltend, doch nach dem bewegenden Start von Call of Duty: Warzone gibt es in diesem Bereich nun auch für sie Arbeit.

Die Entwickler haben diese Woche eine Nachricht veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass sie 50.000 Accounts permanent von ihren Servern gebannt haben. Zielbots, Wallhacks und solche Technologien werden vom Entwickler zwar grundsätzlich identifiziert, es ist allerdings schwierig, die wandelbaren Tricks der Cheater in den Griff zu bekommen.

Das Team arbeitet daher daran, zukünftige Hacker leichter und effektiver zu erledigen, in diese Bemühungen sollen auch die Spieler eingebunden werden. Der Entwickler will beispielsweise ein leichteres und schnelleres Report-System einbringen, mit denen auf die fiesen Cheater aufmerksam gemacht wird. Außerdem wollen sie uns über ihre Ergebnisse auf dem Laufenden halten.