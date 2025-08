Activision macht sich keine Sorgen um Battlefield 6: "Call of Duty ist zu groß, um zu scheitern"

HQ

Obwohl Battlefield 6 derzeit für Aufsehen unter den Online-Spielern sorgt, ist Activision Berichten zufolge nicht im Geringsten besorgt darüber, wie sich dies auf ihre goldene Gans auswirken könnte - Call of Duty. Laut Quellen, die Einblick in die internen Denkweisen des Unternehmens haben, behält Activision das Online-Gerede tatsächlich genau im Auge, glaubt aber nicht, dass Battlefield 6 in der Lage sein wird, die Vormachtstellung von Call of Duty herauszufordern.

Die Führung von Activision soll von ihrer Position überzeugt sein und behaupten, das Franchise sei einfach "zu groß zum Scheitern". Anonymous-Insider haben auch verraten, dass die nächsten vier Call of Duty-Titel bereits in der Pipeline sind und voraussichtlich das Finanzzentrum bleiben werden, das Activision vorantreibt - genau wie in den vergangenen Jahren.

Intern gibt es einen starken Glauben an den diesjährigen Titel. Call of Duty: Black Ops 7 wird als der nächste große Schritt der Franchise beschrieben, auch wenn die Entwicklung nicht ohne Hürden verlaufen ist. Thematisch scheint Black Ops 7 in der Nähe von Battlefield 6 zu landen, angesiedelt in einer nahen Zukunft mit einem modernen Touch.

Gleichzeitig wird erwartet, dass Battlefield 6 einen neuen Battle-Royale-Modus einführen wird, der die Spieler möglicherweise von Warzone weglocken könnte – einem Spiel, das in den letzten Jahren eine schrumpfende Spielerbasis erlebt hat.

Black Ops 7 wird am 19. August vollständig enthüllt, und der kommende Herbst könnte sich zu einem faszinierenden Kopf-an-Kopf-Showdown zwischen diesen beiden Shooter-Giganten entwickeln.