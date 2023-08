Activision macht auf neuer Warzone-Karte einen Rückzieher, Spieler empört

HQ

Gestern Abend war es endlich an der Zeit, dass Activision (Raven Software + Infinity Ward) Season 5: Reloaded in Modern Warfare II und Warzone 2.0 ausrollt, und die größte Attraktion dieses Updates war zweifellos das neue Resurgence Karte "Fort", die vor ein paar Wochen als eines der neuen Features angekündigt wurde, die am 30. August veröffentlicht werden.

Aber beim gestrigen Start erschien keine neue Karte und sie erschien auch nicht später am Tag. Genau wie der neue Operator-Skin, der auf Lara Croft basiert, fehlt "Fort" immer noch und jetzt hat Activision seine Meinung geändert und nennt es eine "Klarstellung".

Dies hat Tausende von Warzone-Fans in Aufruhr versetzt und verschiedene Foren sind jetzt überfüllt mit denen, die stattdessen den Countdown für die neue Karte zählen, die am Donnerstag nächster Woche veröffentlicht wird.