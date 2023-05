Activision löscht Call of Duty-Mod-Projekt aus

HQ

Activision ist gegen das PC-Fanprojekt X Labs vorgegangen, einen beliebten Call of Duty-Modd-Client, den es schon seit Jahren gibt.

X Labs gab auf Twitter bekannt, dass es eine Unterlassungserklärung von Activision erhalten hat, und teilte seinen Fans mit, dass es der Anordnung nachkommen werde. X Labs betrieb dedizierte Server für modifizierte Versionen älterer, berühmter Call of Duty-Spiele wie Modern Warfare 2, Black Ops 3 und Advanced Warfare.

X Labs stellte diese Spiele nicht zur Verfügung, sondern nur die Mod-Packs, sodass Sie das Call of Duty, das Sie spielen wollten, bereits besessen haben mussten. Für diejenigen, die die alten Tage von Call of Duty vermissen, wird dies ein schwerer Schlag sein. Was auch immer Sie von dem Projekt halten, es ist klar, dass die Rechtsabteilung von Activision nicht die Absicht hat, es bestehen zu lassen. Letzte Woche versetzte der Publisher SM², einem unveröffentlichten Projekt, das das "Traum-Call of Duty" machen sollte, einen weiteren Schlag.