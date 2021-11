Activision lädt zum offenen Mehrspieler-Wochenende von Call of Duty: Vanguard

HQ

Der Herbst ist zu einem echten FPS-Kriegsschauplatz geworden, auf dem einige der größten Vertreter des Genres um die Gunst der Spieler buhlen. Call of Duty: Vanguard war der Konkurrenz einige Tage voraus, doch Microsofts Überraschungsangriff (sie haben den Mehrspielermodus von Halo Infinite vorzeitig gestartet) und die Veröffentlichung von Battlefield 2042 drängen dem Shooter der Activision-Entwicklerteams die Spieler ab.

Sledgehammer Games lässt die Spieler deshalb nur zwei Wochen nach der offiziellen Veröffentlichung im Rahmen eines Anspielwochenendes gratis auf die Server. Noch bis zum 22. November könnt ihr die Online-Spielmodi von Call of Duty: Vanguard auf allen Plattformen in vollem Rahmen nutzen, ohne für das Spiel gesondert zahlen zu müssen. Alle Fortschritte, die während dieser Zeitspanne erzielt werden, bleiben euch nach Ablauf der Aktion erhalten, falls ihr die Vollversion in einem günstigen Sale ergattert oder später ähnliche Gratis-Sessions nutzt.