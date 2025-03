Activision kündigt Änderungen am Kartenpool der Call of Duty League auf dem Weg zum Major III an Ein paar verschiedene Karten werden entfernt, während ein paar andere eingeführt werden.

HQ Vor der Saison 2025 hat Activision die Karten und Modi für die Call of Duty League -Kampagne bekannt gegeben. Jetzt, da wir etwa die Hälfte der diesjährigen Events hinter uns haben, wurde eine Änderung an den Kartenpools angekündigt. Dies dreht sich alles um das Search & Destroy -Element jedes Spiels, wobei Skyline und Vault zugunsten von Rewind und Dealership eingeführt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Änderungen nun für den Rest der Saison 2025 gelten werden, also rechne damit, dass deine Lieblingsteams und -spieler an einigen neuen Orten gegeneinander antreten, während die Call of Duty: Black Ops 6 -Ära der CDL weitergeht. Photo: Activision