Activision könnte aus Großbritannien abgezogen werden, um das CMA-Urteil zu umgehen

Am Ende schockierte es eine ziemlich große Anzahl von Menschen, als das Vereinigte Königreich Competition and Markets Authority beschloss, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar zu blockieren, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Urteil im Wesentlichen auf der Monopolisierung des Cloud-Gaming-Marktes basierte. Aber der Mega-Deal wurde in Großbritannien blockiert, und während Microsoft dabei ist, Berufung einzulegen, die im Juli vor Gericht verhandelt wird, denkt das Unternehmen darüber nach, wie es die Entscheidung umgehen kann, sollte es wieder geschlossen werden.

Wie in einem Bericht von Bloomberg (danke, VGC) erwähnt, ist Microsoft bereit, Activision als Ganzes aus Großbritannien abzuziehen, was bedeutet, dass es keine Publishing-Abteilung im Land geben wird. Stattdessen wird Activision ein anderes europäisches Land als Drehscheibe für die Veröffentlichung nutzen, das außerhalb der Reichweite der CMA liegt, damit es seine Spiele weiterhin über einen Distributor nach Großbritannien liefern kann.

Es sollte gesagt werden, dass dies als "extreme" Option angesehen wird und wahrscheinlich nur geprüft wird, wenn die Entscheidung der CMA während des Berufungsverfahrens nicht aufgehoben wird.