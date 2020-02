Activision jagt Leaker von Call of Duty: Warzone

Anfang des Monats tauchten Gerüchte einer neuen Battle-Royale-Adaption auf, die Activision ihren Call-of-Duty-Teams aufgetragen haben soll. Auf Reddit teilte eine Person ein Foto, das ein ominöses Projekt namens Call of Duty: Warzone enthüllte. Der Publisher wollte sich damals nicht zu den Gerüchten äußern, ist nun jedoch aktiv geworden, um das Leck zu beseitigen (was nahelegt, dass es eine Verbindung zwischen dem Unternehmen und diesem noch unangekündigten Spiel gibt).

The Hollywood Reporter hat Dokumente in die Finger bekommen, laut denen Activision die Plattform dazu auffordert, dem Unternehmen alle notwendigen Informationen über den Reddit-Benutzer, der das Bild von Call of Duty: Warzone veröffentlicht hat, auszuliefern. Als Grund dafür geben sie an, dass bestehende Markenschutzrechte von Activision verletzt wurden, indem dieses Bild geteilt wurde (erneut: etwaige Rechte wären nicht verletzt worden, wenn das Bild eine Fälschung wäre). Es bleibt abzuwarten, wie lange wir auf die Marketing-Maschinerie und die folgende Veröffentlichung von Call of Duty: Warzone warten müssen.