Activision hatte Overwatch-, Diablo- und Starcraft-Serien bei Netflix in der Entwicklung, alle drei wurden abgesetzt

Overwatch, Diablo und Warcraft sind die wichtigsten (und derzeit einzigen) aktiven Franchises von Blizzard. Sie sind immer noch beliebt, trotz einiger Rückschläge, vor allem, da Overwatch 2 seine Einzelspieler-Angebote gestrichen hat und an Popularität verliert (immer noch solide, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht).

Viele Menschen würden es lieben, wenn sie in anderen Medien wie Fernsehsendungen und Filmen gezeigt würden. Bei den vielen, vielen Videospiel-Adaptionen, die bald auf Streaming-Plattformen wie Max, Prime Video und vor allem Netflix (Arcane, Castlevania, Cyberpunk, Tomb Raider, Splinter Cell, Fallout, The Last of Us) erscheinen, ist es seltsam, dass keine davon von Blizzard ist.

Das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall: Blizzard hatte mit Netflix TV-Serien für Overwatch, Diablo und Starcraft geplant. Aber im Jahr 2020 verklagte Activision Netflix wegen Abwerbung von Mitarbeitern, und diese Shows wurden natürlich abgesetzt.

Hinweise darauf, dass sich diese Shows in der Entwicklung befinden, wurden vor Jahren durch die Lebensläufe einiger Mitarbeiter gefunden, aber sie wurden nie offiziell angekündigt.

Jetzt bestätigt der Journalist Jason Shcreier, dass sich diese Serien in der Entwicklung befinden, in einem Reddit-Kommentar zu einem Beitrag, in dem über sein neues Buch "PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment" gesprochen wird.

Natürlich hat Warcraft 2016 einen Live-Action-Film mit Legenday Pictures bekommen. Es war kein Flop, aber auch nicht allzu erfolgreich. Es ist seltsam, dass Concord, ein Spiel, das im Schatten von Overwatch entwickelt wurde und derzeit (und wahrscheinlich für immer) geschlossen ist, eine TV-Episode in Prime Video's Secret Level bekommen wird, bevor Overwarch seine eigene Serie bekommt...